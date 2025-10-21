CINÉMA 2 FILMS LES BAD GUYS ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Saint-Pargoire
CINÉMA 2 FILMS LES BAD GUYS ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Saint-Pargoire mardi 21 octobre 2025.
CINÉMA 2 FILMS LES BAD GUYS ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME
Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.
Séance de 18h Les Bad Guys
Animation, Aventure, Comédie 1h40 Tout public
Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme
De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Comédie 1h28- Tout public
Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.
Séance de 18h Les Bad Guys
Animation, Aventure, Comédie 1h40 Tout public
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant devenir des citoyens respectables.
Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme
De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Comédie 1h28- Tout public
Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque.
Réservation non nécessaire.
Pensez à venir 15 min avant la séance. .
Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie
English :
Take part in the Cinéma Alain Resnais touring cinema.
6pm screening Les Bad Guys
Animation, Adventure, Comedy 1h40 All audiences
8:30pm screening: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (The man who saw the bear who saw the man)
By Pierre Richard With Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Comedy 1h28 All audiences
German :
Finden Sie das Wanderkino, das vom Cinéma Alain Resnais angeboten wird.
Vorstellung um 18 Uhr Les Bad Guys
Animation, Abenteuer, Komödie 1h40 Für alle Altersgruppen
20:30 Uhr: Der Mann, der den Bären sah, der den Menschen sah
Von Pierre Richard Mit Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Komödie 1h28- Für alle Altersgruppen
Italiano :
Il Cinéma Alain Resnais offre un programma cinematografico itinerante.
Alle 18.00 proiezione di Les Bad Guys
Animazione, avventura, commedia 1h40 Tutti i tipi di pubblico
Ore 20.30 proiezione di L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (L’uomo che vide l’orso che vide l’uomo)
Di Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Commedia 1h28 Tutti i tipi di pubblico
Espanol :
El Cinéma Alain Resnais ofrece un programa de cine itinerante.
18.00 h Proyección de Los malos
Animación, Aventura, Comedia 1h40 Todos los públicos
20.30 h Proyección: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (El hombre que vio al oso que vio al hombre)
De Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Comedia 1h28 Todos los públicos
L’événement CINÉMA 2 FILMS LES BAD GUYS ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT