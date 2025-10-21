CINÉMA 2 FILMS LES BAD GUYS ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Saint-Pargoire

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.

Séance de 18h Les Bad Guys

Animation, Aventure, Comédie 1h40 Tout public

Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Comédie 1h28- Tout public

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant devenir des citoyens respectables.

Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Comédie 1h28- Tout public

Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque.

Réservation non nécessaire.

Pensez à venir 15 min avant la séance. .

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie

English :

Take part in the Cinéma Alain Resnais touring cinema.

6pm screening Les Bad Guys

Animation, Adventure, Comedy 1h40 All audiences

8:30pm screening: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (The man who saw the bear who saw the man)

By Pierre Richard With Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Comedy 1h28 All audiences

German :

Finden Sie das Wanderkino, das vom Cinéma Alain Resnais angeboten wird.

Vorstellung um 18 Uhr Les Bad Guys

Animation, Abenteuer, Komödie 1h40 Für alle Altersgruppen

20:30 Uhr: Der Mann, der den Bären sah, der den Menschen sah

Von Pierre Richard Mit Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Komödie 1h28- Für alle Altersgruppen

Italiano :

Il Cinéma Alain Resnais offre un programma cinematografico itinerante.

Alle 18.00 proiezione di Les Bad Guys

Animazione, avventura, commedia 1h40 Tutti i tipi di pubblico

Ore 20.30 proiezione di L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (L’uomo che vide l’orso che vide l’uomo)

Di Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Commedia 1h28 Tutti i tipi di pubblico

Espanol :

El Cinéma Alain Resnais ofrece un programa de cine itinerante.

18.00 h Proyección de Los malos

Animación, Aventura, Comedia 1h40 Todos los públicos

20.30 h Proyección: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (El hombre que vio al oso que vio al hombre)

De Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Comedia 1h28 Todos los públicos

L’événement CINÉMA 2 FILMS LES BAD GUYS ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT