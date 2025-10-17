CINÉMA 2 FILMS REGARDE ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Montpeyroux

Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 4 EUR

Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.

Séance de 18h Regarde

De Emmanuel Poulain-Arnaud Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Comédie dramatique 1h31 Tout public

Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme

De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Comédie 1h28- Tout public

Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque.

Réservation non nécessaire.

Pensez à venir 15 min avant la séance. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

English :

Take part in the Cinéma Alain Resnais touring cinema.

6pm screening Regarde

By Emmanuel Poulain-Arnaud With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Comedy-drama 1h31 All audiences

8:30pm: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (The man who saw the bear who saw the man)

By Pierre Richard With Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

German :

Finden Sie das Wanderkino, das vom Cinéma Alain Resnais angeboten wird.

Vorführung um 18 Uhr Regarde

Von Emmanuel Poulain-Arnaud Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Drama 1 Std. 31 Min. Für alle Altersgruppen

20:30 Uhr: Der Mann, der den Bären sah, der den Menschen sah

Von Pierre Richard Mit Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Italiano :

Il Cinéma Alain Resnais offre un programma cinematografico itinerante.

Alle 18:00 proiezione di Regarde

Di Emmanuel Poulain-Arnaud Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Commedia drammatica 1h31 Tutti i tipi di pubblico

20.30: L’uomo che vide l’orso che vide l’uomo

Di Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

Espanol :

El Cinéma Alain Resnais ofrece un programa de cine itinerante.

18.00 h Proyección Regarde

De Emmanuel Poulain-Arnaud Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Comedia dramática 1h31 Todos los públicos

20.30 h: El hombre que vio al oso que vio al hombre

De Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern

