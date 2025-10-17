CINÉMA 2 FILMS REGARDE ET L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Montpeyroux
Montpeyroux Hérault
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2025-10-17
Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.
Séance de 18h Regarde
De Emmanuel Poulain-Arnaud Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Comédie dramatique 1h31 Tout public
Séance de 20h30: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme
De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.
Comédie 1h28- Tout public
Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque.
Réservation non nécessaire.
Pensez à venir 15 min avant la séance. .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie
English :
Take part in the Cinéma Alain Resnais touring cinema.
6pm screening Regarde
By Emmanuel Poulain-Arnaud With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Comedy-drama 1h31 All audiences
8:30pm: L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (The man who saw the bear who saw the man)
By Pierre Richard With Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
German :
Finden Sie das Wanderkino, das vom Cinéma Alain Resnais angeboten wird.
Vorführung um 18 Uhr Regarde
Von Emmanuel Poulain-Arnaud Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Drama 1 Std. 31 Min. Für alle Altersgruppen
20:30 Uhr: Der Mann, der den Bären sah, der den Menschen sah
Von Pierre Richard Mit Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Italiano :
Il Cinéma Alain Resnais offre un programma cinematografico itinerante.
Alle 18:00 proiezione di Regarde
Di Emmanuel Poulain-Arnaud Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Commedia drammatica 1h31 Tutti i tipi di pubblico
20.30: L’uomo che vide l’orso che vide l’uomo
Di Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
Espanol :
El Cinéma Alain Resnais ofrece un programa de cine itinerante.
18.00 h Proyección Regarde
De Emmanuel Poulain-Arnaud Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Comedia dramática 1h31 Todos los públicos
20.30 h: El hombre que vio al oso que vio al hombre
De Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern
