Cinéma 2024, les toits de Paris en Seine Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan

Cinéma 2024, les toits de Paris en Seine

Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévôt Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Projection du film 2024, les toits de Paris en Seine , une immersion poétique et sportive dans les coulisses des JO de Paris 2024, vus depuis les toits de la capitale.

English :

Screening of the film 2024, les toits de Paris en Seine , a poetic and sporting immersion behind the scenes of the Paris 2024 Olympics, as seen from the capital’s rooftops.

German :

Vorführung des Films 2024, les toits de Paris en Seine , ein poetischer und sportlicher Einblick in die Kulissen der Olympischen Spiele von Paris 2024, gesehen von den Dächern der Hauptstadt.

Italiano :

Proiezione del film 2024, les toits de Paris en Seine , un’immersione poetica e sportiva dietro le quinte delle Olimpiadi di Parigi 2024, viste dai tetti della capitale.

Espanol :

Proyección de la película 2024, les toits de Paris en Seine , una inmersión poética y deportiva entre bastidores de los Juegos Olímpicos de París 2024, vistos desde los tejados de la capital.

