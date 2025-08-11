CINÉMA 44 JOURS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Un film de Martine Delumeau

Dans le cadre du cycle de projections documentaires Solidarités en action

️Le film ️

44 jours de Martine Delumeau, 67 min

Longtemps j’ai observé la Guadeloupe, l’île de mes parents, de loin. De la métropole. Un rapprochement s’est opéré lorsque je regardais les images filmées par les guadeloupéens durant la grève générale de 2009. 44 jours d’une mobilisation singulière que ce film restitue telle que je l’ai perçue.

Suivi par un temps d’échange.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

A film by Martine Delumeau

German :

Ein Film von Martine Delumeau

Italiano :

Un film di Martine Delumeau

Espanol :

Una película de Martine Delumeau

L’événement CINÉMA 44 JOURS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES