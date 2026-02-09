Cinéma à Argences-en-Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Cinéma à Argences-en-Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac mercredi 25 février 2026.
Cinéma à Argences-en-Aubrac
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Séances cinéma organisé par l’association Mondes et Multitudes, mercredi 25 février. Venez profitez de 4 séances au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.
14h00 Les Légendaires (à partir de 6 ans)
15h30 Chouette, un jeu d’enfants (à partir de 3 ans)
18h00 Les enfants vont bien
20h30 L’affaire Bojarski 6 .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cinema screenings organized by the Mondes et Multitudes association, Wednesday February 25. Come and enjoy 4 screenings at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.
L’événement Cinéma à Argences-en-Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)