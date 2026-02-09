Cinéma à Argences-en-Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma à Argences-en-Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Séances cinéma organisé par l’association Mondes et Multitudes, mercredi 25 février. Venez profitez de 4 séances au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.

14h00 Les Légendaires (à partir de 6 ans)

15h30 Chouette, un jeu d’enfants (à partir de 3 ans)

18h00 Les enfants vont bien

20h30 L’affaire Bojarski 6 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

Cinema screenings organized by the Mondes et Multitudes association, Wednesday February 25. Come and enjoy 4 screenings at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.

