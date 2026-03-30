Cinéma à Argences-en-Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma à Argences-en-Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Séances cinéma organisé par l’association Mondes et Multitudes, jeudi 2 avril, au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence.

16h30 Maigret et le mort amoureux 6 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Film screenings organized by the Mondes et Multitudes association, Thursday April 2, at the Sainte-Geneviève-sur-Argence cultural center.

L’événement Cinéma à Argences-en-Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)