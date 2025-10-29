Cinéma A bold beautiful journey (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort

Cinéma A bold beautiful journey (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort mercredi 29 octobre 2025.

Cinéma A bold beautiful journey (VOSTFR)

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Drame

Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se lancent ensemble dans une aventure grandiose, où ils revivent des instants marquants de leurs vies respectives.

Drame

Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se lancent ensemble dans une aventure grandiose, où ils revivent des instants marquants de leurs vies respectives. Ces souvenirs retracent leurs parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir. .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

English : Cinéma A bold beautiful journey (VOSTFR)

The Spengler family returns to where it all began, New York’s iconic firehouse. When the discovery of an ancient artifact unleashes an army of ghosts who spread an icy threat over the city, the two Ghostbusters teams must join forces to save the world.

German : Cinéma A bold beautiful journey (VOSTFR)

Drama

Maria ist nicht mehr die Jüngste und hilft Menschen, die älter sind als sie. Sie hat sich nicht mit ihrer prekären Situation abgefunden und stiehlt hier und da ein paar Euro von den guten Menschen, die sie mit extremer Hingabe pflegt und die sie dafür lieben

Italiano :

Dramma

Immaginate di poter aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento decisivo del vostro passato. Sarah e David, due single sconosciuti, si imbarcano insieme in una grandiosa avventura, rivivendo i momenti decisivi delle loro rispettive vite.

Espanol : Cinéma A bold beautiful journey (VOSTFR)

Drama

María ya no es joven y ayuda a personas mayores que ella. Tirando del diablo por la cola, no puede resignarse a su precaria condición y, aquí y allá, roba unos euros a todas esas buenas personas a las que cuida con extrema devoción… y que la adoran por ello?

