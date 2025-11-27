Cinéma à Bozouls

Bozouls Aveyron

Début : Jeudi 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Deux films à l’affiche La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa à 18h L’Étranger de François Ozon à 20h30

LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE De Thierry Klifa

Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte Comédie dramatique, France, 2025, durée 2h02

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.

L’ÉTRANGER De François Ozon

Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin Drame, France, 2025, durée 2h00

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb… 6 .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

Two films: Thierry Klifa’s La femme la plus riche du monde at 6pm François Ozon’s L’Étranger at 8:30pm

German :

Zwei Filme im Kino: Die reichste Frau der Welt von Thierry Klifa um 18 Uhr Der Fremde von François Ozon um 20.30 Uhr

Italiano :

Due film: La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa alle 18.00 L’Étranger di François Ozon alle 20.30

Espanol :

Dos películas: La mujer más rica del mundo de Thierry Klifa a las 18.00 h L’Étranger de François Ozon a las 20.30 h

