Cinéma à Bozouls Bozouls

Deux films à l’affiche À 18h00 L’Inconnu de la Grande Arche , de S. Demoustier et à 20h30 Le Chant des forêts , de Vincent Munier !

L’Inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier

drame France, 2025 1h46)

1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique

Le Chant des forêts, de Vincent Munier

(documentaire France, 2025 1h33)

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

rue Élie Plégat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

Two films on the bill: at 6:00 pm L?Inconnu de la Grande Arche , by S. Demoustier and at 8:30 pm Le Chant des forêts , by Vincent Munier!

