Cinéma à Bretoncelles 2 séances (Les Bad Guys 2 Valeur sentimentale) Salle des Fêtes Bretoncelles

Cinéma à Bretoncelles 2 séances (Les Bad Guys 2 Valeur sentimentale)

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne

Début : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

18H Les Bad Guys 2 (jeune public, animation)

Un loup, un serpent, une tarentule, un requin et un piranha sont une ancienne bande de criminels repentis tentant une réinsertion dans la société.

BA https://www.youtube.com/watch?v=TY1lWh20VSw

20H30 Valeur sentimentale (Grand prix Cannes 2025) Tout public, Grand prix Cannes 2025 VO

Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance.

BA https://www.youtube.com/watch?v=wX91J8svFoA

Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation à 19h30.

Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre et la Ligue de l’Enseignement Normandie. .

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie

