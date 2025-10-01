Cinéma à Bugeat Certains l’aiment chauve Bugeat

Place du champ de Foire Bugeat Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

2025-10-01

Film de Camille Delamarre, avec Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Bensetti

Zacharie, tout juste trentenaire, file le parfait amour avec Romy. Du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu’elle comprend ce que le futur lui réserve une calvitie précoce. Dans six mois, il sera chauve comme un genou. Pour l’épauler, il contacte son oncle Joseph qui connaît bien le sujet. Au fil de rencontres improbables, de traitements chocs et de stratégies bancales, il va devoir se battre contre son destin !

Durée 1h22 .

Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 36

