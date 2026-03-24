Cinéma à Bugeat Le chant des forêts Salle du Foyer Rural Bugeat
Cinéma à Bugeat Le chant des forêts Salle du Foyer Rural Bugeat mercredi 1 avril 2026.
Cinéma à Bugeat Le chant des forêts
Salle du Foyer Rural Place du champ de Foire Bugeat Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Film de Vincent Munier
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.
Durée 1h33 .
Salle du Foyer Rural Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34
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English : Cinéma à Bugeat Le chant des forêts
L’événement Cinéma à Bugeat Le chant des forêts Bugeat a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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