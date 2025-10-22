Cinéma à Bugeat Rapaces Bugeat

Cinéma à Bugeat Rapaces

Place du champ de Foire Bugeat Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Thriller de Peter Dourountzis, avec Sami Bouajila, Mallory Wanecque, Jean-Pierre Darroussin

Samuel, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d’une jeune fille attaquée à l’acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l’intérêt de sa fille pour l’affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante, à l’insu de sa rédaction, et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d’une autre femme…

Durée 1h44 .

Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

