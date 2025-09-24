Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais

Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais mercredi 24 septembre 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 20:00:00
fin : 2025-09-24

Date(s) :
2025-09-24

Voici votre film de la rentrée , on retourne en vacances et en été avec « Vacances forcées », une comédie française et une belle leçon de partage ! 7  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 

English :

Cinema in Ferrières

German :

Kino in Ferrières

Italiano :

Cinema a Ferrières

Espanol :

Cine en Ferrières

