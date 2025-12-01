Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais

Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais mercredi 17 décembre 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Découvrez cette comédie dramatique franco-belge de Thierry Klifa La femme la plus riche du monde ! Belle séance ! 7  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 

