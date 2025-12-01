Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais
Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais mercredi 17 décembre 2025.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-12-17 20:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Découvrez cette comédie dramatique franco-belge de Thierry Klifa La femme la plus riche du monde ! Belle séance ! 7 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Cinema in Ferrières
