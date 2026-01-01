Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais

Cinéma à Ferrières Ferrières-en-Gâtinais mercredi 28 janvier 2026.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-28 20:00:00
fin : 2026-01-28

2026-01-28

Partez à la rencontre de Jean Valjean , un film dramatique historique d’Eric Besnard d’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo. 7  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 

