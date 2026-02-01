Cinéma à Ferrières

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Cinéma à Ferrières

Un savant mélange de petits plats et de relations familiales vous attend au cinéma à Ferrières avec le film La petite cuisine de Mehdi . Bonne séance ! 7 .

