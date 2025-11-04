Cinéma à la médiathèque La ferme des Bertrand La Cluse-et-Mijoux
Cinéma à la médiathèque La ferme des Bertrand
Salle des Fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04 22:00:00
2025-11-04
Organisé par la bibliothèque municipale La Cluse et Mijoux
Haute Savoie,1972: la ferme des Bertrand, exploitation laitière tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. 50 ans plus tard à travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, Gilles Perret dévoile des parcours de vie bouleversants. .
Salle des Fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 48 60 bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr
