Cinéma A la Poursuite du Père Noël Saint-Affrique

Cinéma A la Poursuite du Père Noël

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-24

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-30

Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée.

Sauf que le cadeau qu’elle reçoit à Noël n’est pas celui qu’elle attendait. Hors de question d’en rester là ! Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu’il répare son erreur, quoi qu’il en coûte !

10 décembre 2025 en salle | Comédie

De James Huth

| Par Laurent Tirard, Benjamin Dupas

Avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty, Théa De Boeck

à partir de 6 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Zoé, 7, has had enough of Timothée’s hard life. To get her revenge, she asks Santa for an air blowgun, perfect for destroying Timothée’s favorite toy.

