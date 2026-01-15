Cinéma à l’auditoire de Joinville Avatar, volet 3 de feu et de cendres Joinville
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Tout public
Découvrez le tout nouveau film à 20h à l’auditoire de Joinville Avatar, volet 3 de feu et de cendres durée 3h17
Synopsis Aux prises avec le chagrin après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive les Na’vi. Ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varang, alors que le conflit sur Pandora s’intensifie. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
