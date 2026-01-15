Cinéma à l’auditoire de Joinville Bob l’éponge, le film

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Tout public

Retrouvez Bob l’éponge, le film à l’auditoire de Joinville à 18h durée 1h28

Synopsis les aventures de Dounia, petite fille aux éclats d’étoiles dans les cheveux, se poursuivent dans son pays d’adoption le Canada. Entourée de ses grands-parents et de son amie Rosalie, elle affronte de nouveaux défis le froid mordant de l’hiver et une nouvelle culture jusqu’alors inconnue. Plus que jamais, Dounia est convaincue que les battements de son cœur guideront le retour de son père jusqu’à elle…

Ouverture de l’accueil billetterie dès 30min avant le début de la séance .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Bob l’éponge, le film Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville