Cinéma à l’auditoire de Joinville Bob l’éponge, le film Joinville
Cinéma à l’auditoire de Joinville Bob l’éponge, le film Joinville mardi 27 janvier 2026.
Cinéma à l’auditoire de Joinville Bob l’éponge, le film
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Tout public
Retrouvez Bob l’éponge, le film à l’auditoire de Joinville à 18h durée 1h28
Synopsis les aventures de Dounia, petite fille aux éclats d’étoiles dans les cheveux, se poursuivent dans son pays d’adoption le Canada. Entourée de ses grands-parents et de son amie Rosalie, elle affronte de nouveaux défis le froid mordant de l’hiver et une nouvelle culture jusqu’alors inconnue. Plus que jamais, Dounia est convaincue que les battements de son cœur guideront le retour de son père jusqu’à elle…
Ouverture de l’accueil billetterie dès 30min avant le début de la séance .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Bob l’éponge, le film Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville