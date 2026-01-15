Cinéma à l’auditoire de Joinville Eleonora Duse Joinville

Cinéma à l’auditoire de Joinville Eleonora Duse

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Retrouvez le tout nouveau film Eléonora Duse à 20h (durée 2h02)

Synopsis A la fin de la Première Guerre mondiale, alors que l’Italie enterre son soldat inconnu, la grande Eleonora Duse arrive au terme d’une carrière légendaire. Mais malgré son âge et une santé fragile, celle que beaucoup considèrent comme la plus grande actrice de son époque, décide de remonter sur scène. Les récriminations de sa fille, la relation complexe avec le grand poète D’Annunzio, la montée du fascisme et l’arrivée au pouvoir de Mussolini, rien n’arrêtera Duse la divine .

Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

