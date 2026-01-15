cinéma à l’auditoire de Joinville Furcy né libre Joinville
cinéma à l’auditoire de Joinville Furcy né libre Joinville mardi 17 février 2026.
cinéma à l’auditoire de Joinville Furcy né libre
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Tout public
Découvrez un nouveau film d’animation Furcy né libre à 18h à l’auditoire de Joinville durée 1h48
Synopsis Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.
Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement cinéma à l’auditoire de Joinville Furcy né libre Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville