Découvrez le tout nouveau film Hamnet à 20h à l’Auditoire de Joinville durée 2h05

Synopsis Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef d’œuvre universel.

Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Hamnet Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville