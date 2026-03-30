Cinéma à l’Auditoire de Joinville La guerre des prix Joinville
Cinéma à l’Auditoire de Joinville La guerre des prix Joinville mardi 28 avril 2026.
Cinéma à l’Auditoire de Joinville La guerre des prix
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Tout public
Découvrez le nouveau film La guerre des prix à l’Auditoire de Joinville à 20h (durée 1h36)
Synopsis Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.
Ouverture de la billetterie dès 30 min avant le début de la séance .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma à l’Auditoire de Joinville La guerre des prix Joinville a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Cinéma à l’auditoire de Joinville Chers parents Joinville 31 mars 2026
- cinéma à l’auditoire de Joinville Rue Malaga Joinville 31 mars 2026
- ATELIER CHANT Joinville 1 avril 2026
- Chasse aux oeufs au château du Grand Jardin Joinville 4 avril 2026
- APÉRO CONCERT AU TROC QUAI Joinville 4 avril 2026