Cinéma à l’Auditoire de Joinville La guerre des prix

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

Découvrez le nouveau film La guerre des prix à l’Auditoire de Joinville à 20h (durée 1h36)

Synopsis Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.

Ouverture de la billetterie dès 30 min avant le début de la séance .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

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English :

L’événement Cinéma à l’Auditoire de Joinville La guerre des prix Joinville a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Joinville