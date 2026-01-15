Cinéma à l’auditoire de Joinville L’affaire Bojarski Joinville

Cinéma à l’auditoire de Joinville L’affaire Bojarski

L’auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Découvrez le film L’affaire Bojarski à l’auditoire de Joinville A 20h Durée 2h08

Synopsis Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance .

L’auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

