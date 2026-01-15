Cinéma à l’auditoire de Joinville Le chant des forêts

L’auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Tout public

Découvrez le film Le chant des forêts à 18h à l’auditoire de Joinville durée 1h33

Synopsis Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Ouverte de l’accueil billetterie dès 30 min avant le début de la séance .

L’auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Le chant des forêts Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville