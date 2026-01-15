Cinéma à l’auditoire de Joinville Les légendaires

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Tout public

Découvrez le nouveau film Les légendaires à l’auditoire de Joinville à 18h durée 1h32

Synopsis Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…

Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Les légendaires Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville