Cinéma à l’auditoire de Joinville Les légendaires Joinville
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-03-03
2026-03-03
Tout public
Découvrez le nouveau film Les légendaires à l’auditoire de Joinville à 18h durée 1h32
Synopsis Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…
Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
