cinéma à l’auditoire de Joinville Marsupilami Joinville

cinéma à l’auditoire de Joinville Marsupilami

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Tout public

Découvrez le nouveau film Marsupilami à l’auditoire de Joinville à 18h (durée 1h39).

Synopsis Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve alors à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

