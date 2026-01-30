cinéma à l’auditoire de Joinville Marsupilami Joinville
cinéma à l’auditoire de Joinville Marsupilami
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-03-10
2026-03-10
Tout public
Découvrez le nouveau film Marsupilami à l’auditoire de Joinville à 18h (durée 1h39).
Synopsis Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve alors à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
