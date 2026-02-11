Cinéma à Lauzerte Amour Apocalypse salle des fêtes (salle Tournesol) Lauzerte
Cinéma à Lauzerte Amour Apocalypse salle des fêtes (salle Tournesol) Lauzerte jeudi 19 mars 2026.
Cinéma à Lauzerte Amour Apocalypse
salle des fêtes (salle Tournesol) allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 21:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Cinéma le jeudi à Lauzerte, en Salle Tournesol (à l’étage de la salle des fêtes)
Amour Apocalypse un film de Anne Emond
.
salle des fêtes (salle Tournesol) allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday cinema in Lauzerte, in the Salle Tournesol (upstairs from the village hall)
Amour Apocalypse a film by Anne Emond
L’événement Cinéma à Lauzerte Amour Apocalypse Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy