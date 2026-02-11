Cinéma à Lauzerte Amour Apocalypse salle des fêtes (salle Tournesol) Lauzerte

Cinéma à Lauzerte Amour Apocalypse

salle des fêtes (salle Tournesol) allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-19 21:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Cinéma le jeudi à Lauzerte, en Salle Tournesol (à l’étage de la salle des fêtes)

Amour Apocalypse un film de Anne Emond

.

English :

Thursday cinema in Lauzerte, in the Salle Tournesol (upstairs from the village hall)

Amour Apocalypse a film by Anne Emond

