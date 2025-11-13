Cinéma à Lauzerte Kneecap Place des cornières Lauzerte
Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13
Sortie juin 25 1h45
Film irlandais de Rich Peppiatt
Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net
English :
Released June 25 1h45
Irish film by Rich Peppiatt
German :
Veröffentlicht Juni 25 1h45
Irischer Film von Rich Peppiatt
Italiano :
Uscito il 25 giugno 1h45
Film irlandese di Rich Peppiatt
Espanol :
Estrenada el 25 de junio 1h45
Película irlandesa de Rich Peppiatt
