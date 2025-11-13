Cinéma à Lauzerte Kneecap Place des cornières Lauzerte

Cinéma à Lauzerte Kneecap

Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Sortie juin 25 1h45

Film irlandais de Rich Peppiatt

.

Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net

English :

Released June 25 1h45

Irish film by Rich Peppiatt

German :

Veröffentlicht Juni 25 1h45

Irischer Film von Rich Peppiatt

Italiano :

Uscito il 25 giugno 1h45

Film irlandese di Rich Peppiatt

Espanol :

Estrenada el 25 de junio 1h45

Película irlandesa de Rich Peppiatt

L’événement Cinéma à Lauzerte Kneecap Lauzerte a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy