Cinéma à Lauzerte Kneecap Place des cornières Lauzerte jeudi 13 novembre 2025.

Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13

2025-11-13

Sortie juin 25 1h45
Film irlandais de Rich Peppiatt
Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59  quercimages@laposte.net

English :

Released June 25 1h45
Irish film by Rich Peppiatt

German :

Veröffentlicht Juni 25 1h45
Irischer Film von Rich Peppiatt

Italiano :

Uscito il 25 giugno 1h45
Film irlandese di Rich Peppiatt

Espanol :

Estrenada el 25 de junio 1h45
Película irlandesa de Rich Peppiatt

