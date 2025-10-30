Cinéma à Lauzerte « Shaun le Mouton la ferme en folie » Place des cornières Lauzerte

Cinéma à Lauzerte « Shaun le Mouton la ferme en folie » Place des cornières Lauzerte jeudi 30 octobre 2025.

Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-30 21:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

L’association Quercimages vous propose ses séances de cinéma au Puits de Jour les jeudis soir d’octobre à avril, avec une petite pause aux environs des fêtes de fin d’année, les séances débutent à 21h00.

Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net

English :

The Quercimages association offers its cinema sessions at Le Puits de Jour on Thursday evenings from October to April, with a short break around the Christmas holidays. Sessions start at 9:00 pm.

German :

Der Verein Quercimages bietet seine Filmvorführungen im Puits de Jour an Donnerstagabenden von Oktober bis April an, mit einer kleinen Pause um die Weihnachtszeit. Die Vorführungen beginnen um 21.00 Uhr.

Italiano :

L’associazione Quercimages organizza le sue proiezioni cinematografiche presso Le Puits de Jour il giovedì sera da ottobre ad aprile, con una breve pausa a Natale e Capodanno. Le proiezioni iniziano alle 21.00.

Espanol :

La asociación Quercimages proyecta sus películas en Le Puits de Jour los jueves por la noche de octubre a abril, con una breve pausa en Navidad y Año Nuevo. Las proyecciones comienzan a las 21.00 h.

