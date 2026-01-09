Cinéma à Lubersac Jean Valjean Centre culturel La Conserverie Lubersac

Cinéma à Lubersac Jean Valjean

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : 2026-01-16

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Projection du film Jean Valjean

Réalisé par Éric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy

Synopsis 1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

