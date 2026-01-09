Cinéma à Lubersac Jean Valjean Centre culturel La Conserverie Lubersac
Cinéma à Lubersac Jean Valjean Centre culturel La Conserverie Lubersac vendredi 16 janvier 2026.
Cinéma à Lubersac Jean Valjean
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Projection du film Jean Valjean
Réalisé par Éric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy
Synopsis 1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma à Lubersac Jean Valjean Lubersac a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze