Cinéma à Lubersac Marsupilami Centre culturel La Conserverie Lubersac

Cinéma à Lubersac Marsupilami

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Projection du film Marsupilami

Réalisé par Philippe Lacheau

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

Synopsis Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

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English : Cinéma à Lubersac Marsupilami

L’événement Cinéma à Lubersac Marsupilami Lubersac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze