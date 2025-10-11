Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot Centre culturel La Conserverie Lubersac

Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 11 octobre 2025.

Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Projection du film Une place pour Pierrot

Réalisé par Hélène Médigue

Avec Grégory Gadebois ,Helene Médigue, Marie Gillain , Patrick Mille

Pierrot, 50 ans, est autiste et vit dans un foyer. Sa sœur Camille, 45 ans, avocate et mère célibataire, découvre qu’il subit une surmédication qui le fait régresser. Révoltée, elle décide de le prendre chez elle en attendant de trouver un lieu adapté à sa différence. Une longue quête commence. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

English : Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot

German : Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot

Italiano :

Espanol : Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot

L’événement Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot Lubersac a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze