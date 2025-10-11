Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot Centre culturel La Conserverie Lubersac
Cinéma à Lubersac Une place pour Pierrot Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 11 octobre 2025.
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Projection du film Une place pour Pierrot
Réalisé par Hélène Médigue
Avec Grégory Gadebois ,Helene Médigue, Marie Gillain , Patrick Mille
Pierrot, 50 ans, est autiste et vit dans un foyer. Sa sœur Camille, 45 ans, avocate et mère célibataire, découvre qu’il subit une surmédication qui le fait régresser. Révoltée, elle décide de le prendre chez elle en attendant de trouver un lieu adapté à sa différence. Une longue quête commence. .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
