Cinéma à Martiel

Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Cette projection est proposée par le conseil municipal des enfants avec l’association Mondes et multitudes .

CHASSE GARDEE 2

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Durée 1h40

Tarif: 6 euros 6 .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This screening is proposed by the municipal children’s council and the Mondes et multitudes association.

L’événement Cinéma à Martiel Martiel a été mis à jour le 2026-01-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)