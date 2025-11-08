Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CINÉMA À MONTARNAUD Montarnaud samedi 8 novembre 2025.

Retrouvez la programmation des projections faîtes à Montarnaud
08 novembre Une place pour Pierrot. Comédie dramatique. Tout public. Durée 1h39.

13 décembre Programmation en cours à suivre sur les réseaux sociaux ou site internet Ville de Montarnaud   .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84  contact@montarnaud.fr

English :

Find out more about screenings in Montarnaud

German :

Hier finden Sie das Programm der Vorführungen in Montarnaud

Italiano :

Per saperne di più sul programma di proiezioni a Montarnaud

Espanol :

Más información sobre el programa de proyecciones en Montarnaud

L’événement CINÉMA À MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT