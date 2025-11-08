CINÉMA À MONTARNAUD Montarnaud
CINÉMA À MONTARNAUD Montarnaud samedi 8 novembre 2025.
CINÉMA À MONTARNAUD
Montarnaud Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-12-13
Retrouvez la programmation des projections faîtes à Montarnaud
Retrouvez la programmation des projections faîtes à Montarnaud
08 novembre Une place pour Pierrot. Comédie dramatique. Tout public. Durée 1h39.
13 décembre Programmation en cours à suivre sur les réseaux sociaux ou site internet Ville de Montarnaud .
Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr
English :
Find out more about screenings in Montarnaud
German :
Hier finden Sie das Programm der Vorführungen in Montarnaud
Italiano :
Per saperne di più sul programma di proiezioni a Montarnaud
Espanol :
Más información sobre el programa de proyecciones en Montarnaud
L’événement CINÉMA À MONTARNAUD Montarnaud a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT