Cinéma à Nargis Nargis

Nargis Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Faites-vous une toile ce vendredi soir avec Deux pianos , film dramatique français réalisé par Arnaud Desplechin. 7 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
Cinema in Nargis
