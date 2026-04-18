CINÉMA À PIED D’OEUVRE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…

1h 32min | Comédie dramatiqueDe Valérie DonzelliAvec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie LedoyenTout publicÀ pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie… .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

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English : CINÉMA À PIED D’OEUVRE

À pied d??uvre tells the true story of a man who gives up his job, the meaning of which he no longer understands, to devote himself to his true passion: writing. But being published doesn’t mean making a living?

L’événement CINÉMA À PIED D’OEUVRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE