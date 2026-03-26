Cinéma À pied d’œuvre

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 21:40:00

Date(s) :

2026-04-02

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…

Porté par Bastien Bouillon, le film aborde avec un humour délicat la réalité d’une situation précaire, dans un scénario salué et récompensé lors de la dernière Mostra de Venise.

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…

Porté par Bastien Bouillon, le film aborde avec un humour délicat la réalité d’une situation précaire, dans un scénario salué et récompensé lors de la dernière Mostra de Venise. .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

À pied d??uvre tells the true story of a man who gives up his job, the meaning of which he no longer understands, to devote himself to his true passion: writing. But being published doesn’t mean making a living?

Starring Bastien Bouillon, the film tackles the reality of a precarious situation with delicate humor, in a screenplay that won praise and awards at the last Venice Film Festival.

L’événement Cinéma À pied d’œuvre Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-26 par Maison de la Culture de Bischwiller