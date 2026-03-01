Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli Salle des fêtes Pontorson
Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli Salle des fêtes Pontorson vendredi 27 mars 2026.
Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Film (drame), de Valérie Donzelli. Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen.
À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie. .
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
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L’événement Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli Pontorson a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts