Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli Salle des fêtes Pontorson

Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Film (drame), de Valérie Donzelli. Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen.

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie. .

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli

L’événement Cinéma A pied d’oeuvre film de Valérie Donzelli Pontorson a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts