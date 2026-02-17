Cinéma A Pied d’œuvre Centre social Meaulne-Vitray

Cinéma A Pied d’œuvre

Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Film de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon.

Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Valérie Donzelli with Bastien Bouillon.

