Cinéma A pied d’oeuvre Sillé-le-Guillaume
Cinéma A pied d’oeuvre Sillé-le-Guillaume dimanche 19 avril 2026.
Cinéma A pied d’oeuvre
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Synopsis et détails
À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…
4 février 2026 en salle | 1h 32min | Comédie dramatique
De Valérie Donzelli
Par Valérie Donzelli, Gilles Marchand
Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
Source www.allocine.fr
19 avril 2026 à 18h00 .
8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17
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L’événement Cinéma A pied d’oeuvre Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume