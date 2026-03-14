Cinéma A pied d’oeuvre

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Synopsis et détails

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie…

4 février 2026 en salle | 1h 32min | Comédie dramatique

De Valérie Donzelli

Par Valérie Donzelli, Gilles Marchand

Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Source www.allocine.fr

19 avril 2026 à 18h00 .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17

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English :

L’événement Cinéma A pied d’oeuvre Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume