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Cinéma à Rozoy Rozoy-le-Vieil

Cinéma à Rozoy Rozoy-le-Vieil

Cinéma à Rozoy Rozoy-le-Vieil vendredi 26 juin 2026.

Ville : 45210 Rozoy-le-Vieil

Département : Loiret

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Rozoy-le-Vieil

Cinéma à Rozoy

Rozoy-le-Vieil Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Cinéma à Rozoy
Ne manquez le biopic sur Michael Jackson, le film ! Belle séance. 7  .

Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Cinema in Rozoy

L’événement Cinéma à Rozoy Rozoy-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS