Cinéma à Saint-Maurin Dossier 137, Saint-Maurin

Cinéma à Saint-Maurin Dossier 137
Château Abbatial de Saint-Maurin Saint-Maurin Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
2026-01-02
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité.
Proposé par le Foyer Rural de St Maurin et Quercimages.
Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro .
Château Abbatial de Saint-Maurin Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 80 81 76 foyerrural47.stmaurin@gmail.com
