Tarif : 6

Tarif de base plein tarif

Jeudi 15 mai, venez profitez de 2 séances de cinéma au centre culturel.

18h Bergers (1h53)

20h30 La réparation (1h44) 6 EUR.

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

Thursday May 15, enjoy 2 cinema screenings at the cultural center.

German :

Am Donnerstag, den 15. Mai, können Sie zwei Filmvorführungen im Kulturzentrum genießen.

Italiano :

Giovedì 15 maggio, presso il centro culturale, si terranno 2 proiezioni cinematografiche.

Espanol :

Venga a disfrutar de 2 proyecciones de cine en el centro cultural el jueves 15 de mayo.

