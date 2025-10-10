Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
vendredi 10 octobre 2025.
Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Vendredi 10 octobre, venez profitez de 2 séances de cinéma au centre culturel.
18h Sirat (1h55)
20h30 Regarde (1h31) 6 .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
English :
On Friday October 10, enjoy 2 cinema screenings at the cultural center.
German :
Am Freitag, den 10. Oktober, können Sie zwei Filmvorführungen im Kulturzentrum genießen.
Italiano :
Venerdì 10 ottobre, venite a godervi 2 proiezioni cinematografiche presso il centro culturale.
Espanol :
El viernes 10 de octubre, venga a disfrutar de 2 proyecciones de cine en el centro cultural.
L’événement Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)