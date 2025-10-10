Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-10

Vendredi 10 octobre, venez profitez de 2 séances de cinéma au centre culturel.

18h Sirat (1h55)

20h30 Regarde (1h31) 6 .

English :

On Friday October 10, enjoy 2 cinema screenings at the cultural center.

German :

Am Freitag, den 10. Oktober, können Sie zwei Filmvorführungen im Kulturzentrum genießen.

Italiano :

Venerdì 10 ottobre, venite a godervi 2 proiezioni cinematografiche presso il centro culturale.

Espanol :

El viernes 10 de octubre, venga a disfrutar de 2 proyecciones de cine en el centro cultural.

