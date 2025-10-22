Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-22

2025-10-22

Vendredi 22 octobre, venez profitez de 4 séances de cinéma au centre culturel.

14h Linda veut du poulet (1h16) à partir de 6 ans

15h30 La chouette en toque (52min) à partir de 3 ans (2,5 € pour les enfants)

18h Classe moyenne (1h35)

20h30 La Guerre des rose (1h56) 6 .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

English :

On Friday October 22, come and enjoy 4 cinema screenings at the cultural center.

German :

Am Freitag, den 22. Oktober, können Sie vier Filmvorführungen im Kulturzentrum genießen.

Italiano :

Venerdì 22 ottobre, venite a godervi 4 proiezioni cinematografiche presso il centro culturale.

Espanol :

El viernes 22 de octubre, venga a disfrutar de 4 proyecciones de cine en el centro cultural.

