Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Mercredi 2025-10-22
Vendredi 22 octobre, venez profitez de 4 séances de cinéma au centre culturel.
14h Linda veut du poulet (1h16) à partir de 6 ans
15h30 La chouette en toque (52min) à partir de 3 ans (2,5 € pour les enfants)
18h Classe moyenne (1h35)
20h30 La Guerre des rose (1h56) 6 .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
English :
On Friday October 22, come and enjoy 4 cinema screenings at the cultural center.
German :
Am Freitag, den 22. Oktober, können Sie vier Filmvorführungen im Kulturzentrum genießen.
Italiano :
Venerdì 22 ottobre, venite a godervi 4 proiezioni cinematografiche presso il centro culturale.
Espanol :
El viernes 22 de octubre, venga a disfrutar de 4 proyecciones de cine en el centro cultural.
