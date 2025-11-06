Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac jeudi 6 novembre 2025.

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2025-11-06
fin : 2025-11-06

2025-11-06

jeudi 6 novembre, venez profitez d’une séance de cinéma au centre culturel.
16h30 Moi qui t’aimais (1h58) 6  .

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63  mondesetmultitudes@gmail.com

English :

thursday November 6, come and enjoy a movie at the cultural center.

German :

donnerstag, den 6. November, genießen Sie eine Filmvorführung im Kulturzentrum.

Italiano :

giovedì 6 novembre, presso il centro culturale, si terrà una proiezione cinematografica.

Espanol :

venga a disfrutar de una proyección de cine en el centro cultural el jueves 6 de noviembre.

L’événement Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-10-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)