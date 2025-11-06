Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac
Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac jeudi 6 novembre 2025.
Cinéma à Sainte-Geneviève-sur-Argence
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Début : Jeudi 2025-11-06
2025-11-06
jeudi 6 novembre, venez profitez d’une séance de cinéma au centre culturel.
16h30 Moi qui t’aimais (1h58) 6 .
Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
English :
thursday November 6, come and enjoy a movie at the cultural center.
German :
donnerstag, den 6. November, genießen Sie eine Filmvorführung im Kulturzentrum.
Italiano :
giovedì 6 novembre, presso il centro culturale, si terrà una proiezione cinematografica.
Espanol :
venga a disfrutar de una proyección de cine en el centro cultural el jueves 6 de noviembre.
