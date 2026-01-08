Cinéma à Thénezay Chasse gardée 2 Salle Michel Bonnet Thénezay

Cinéma à Thénezay Chasse gardée 2

Salle Michel Bonnet Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

2026-01-26

Tout public

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou, Thierry Lhermitte (et notamment **Maxime Gasteuil**). Réalisé par Frédéric Forestier et Antonin Fourlon. .

